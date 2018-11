Verzoening tussen Wendy en Frans leidt tot nieuwe breuk met haar zoon: “Dylan heeft te vroeg victorie gekraaid” WN

27 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Er zit opnieuw een haar in de boter tussen Wendy Van Wanten (58) en haar zoon Dylan (34), nadat zij en haar Frans (56) weer toenadering tot elkaar zochten. “Wendy’s ogen zijn opengegaan”, hoort Dag Allemaal in haar omgeving. “Ze beseft dat ze door Dylan werd gemanipuleerd.”

Mamma Mia. Here we go again… een verborgen boodschap op de Instagrampagina van Wendy Van Wanten waarmee ze hint op het feit dat Frans en zij ’t nog eens gaan proberen? Zelf hullen ze zich, schuilend achter hun befaamde mistgordijn, opnieuw in compleet stilzwijgen. Maar verschillende bronnen dicht bij het koppel wijzen erop dat Wendy en Frans na hun veelbesproken breuk die zo’n zes weken geleden uitlekte door een emotioneel Instagram-bericht van Frans, toch weer voorzichtig naar elkaar zijn toegegroeid.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN