Verzoening met Marco lijkt voorgoed van de baan: Leontine neemt afscheid van de naam Borsato

Ontrouw en seksueel misbruik

Marco Borsato en Leontine waren twee decennia lang een van de oerkoppels van de Nederlandse showbizz, tot hun huwelijk in februari 2020 toch uiteenspatte. Er werd bekendgemaakt dat Marco een affaire had gehad met pianiste Iris Hond, waarna Leontine hem aan de deur zette. “Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan. We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven”, liet het koppel toen weten. De twee gingen voor meer dan een jaar uit elkaar, maar Marco was zeker van zijn stuk. Hij zou koste wat kost zijn Leontine terugwinnen.

Even lijkt dat ook te lukken. Na maanden van liefdesverklaringen en respectvolle betuigingen in de media vertelt Marco in juni 2021 dat hij en z’n ex weer ‘verkering’ hebben. “We zijn weer een gezin”, klinkt het trots. Enkele maanden later wordt hun hernieuwde geluk echter opnieuw overschaduwd wanneer er zeer verontrustende geruchten de ronde doen. Borsato zou een kind aangerand hebben toen hij coach was bij ‘The Voice Kids’. In december dient een 22-jarige vrouw ook officieel klacht in. Het vermeende slachtoffer zegt vanaf haar vijftiende seksueel te zijn misbruikt door de Nederlandse zanger. Die houdt zijn onschuld staande en dient op zijn beurt klacht in wegens laster en eerroof, maar wanneer het schandaal rond ‘The Voice of Holland’ enkele weken later echt losbarst, duiken er nieuwe getuigenissen tegen hem op. Sindsdien werd de zanger niet meer gespot in het openbaar, en al helemaal niet meer op de social media van Leontine. De zanger zou alleen wonen in zijn appartement in Alkmaar. Het lijkt dus aannemelijk dat dit schandaal hun verzoening gedwarsboomd heeft.