Verzoenen André Hazes en Monique zich op vakantie? “Ze is puur mee als moeder”

André Hazes en zijn ex Monique Westenberg bevinden zich op dit moment in Thailand, met hun vijfjarige zoontje André jr. Monique plaatst met de regelmaat van de klok beelden van de vakantie op sociale media, wat sommigen doet vermoeden dat er mogelijk weer meer aan de hand is tussen de twee exen. Maar een vriend van André ontkent dat in de Nederlandse ‘Story’. “Monique wéét dat ze puur mee is als moeder. André en zij hebben geen relatie, en er is eigenlijk niemand in zijn directe omgeving die daar nog in gelooft.”

“Hij heeft al die tijd ook nooit bij haar thuis in Berkel en Rodenrijs geslapen”, vervolgt de getuige in ‘Story’. “André is en blijft bijzonder gesteld op Monique, en juist in het bijzijn van kleine Dré zal hij dat extra laten blijken om hem het gevoel te geven: papa en mama zijn nog altijd gek op elkaar. Kijk, we weten natuurlijk hoe André is: het kan zomaar zijn dat hij en Monique intiem zijn tijdens zulke vakanties, of dat nu om een omhelzing, een kus op de mond of nog meer gaat. Maar het betekent niets. Zelfs al zou André weer een verzoeningspoging wagen met Monique, dan gelooft eigenlijk niemand dat ze een kwartaal volmaken. Hij is tot twee keer toe bij haar weggegaan omdat ze hem gewoon niet gelukkig kan maken. Dat dit een derde keer wél zal gebeuren, is voor Monique wellicht een fantasie die ze koestert, maar realistisch is dat niet.”

In maart vorig jaar gingen André en Monique opnieuw uit elkaar, enkele maanden nadat hij haar ten huwelijk had gevraagd. Hazes ging daarop vrijwel meteen samenwonen met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen, maar die relatie was geen lang leven beschoren. In september werd bekend dat Hazes voorlopig niet zou optreden vanwege een burn-out. Hij is ‘emotioneel uitgeput’. Voor heel 2022 is zijn agenda leeg geveegd.

