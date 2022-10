Verzet tegen nationalisering Radio 2 wordt steeds groter: meer dan 27 burgemeesters zijn tegen nationaal programma met Peter Van de Veire

Het nieuws dat VRT plannen had om het regionale aanbod van Radio 2 af te bouwen, raakte in augustus bekend. Zo moet het ochtendblok van ‘Start je Dag’ plaatsmaken voor een nationaal programma met Peter Van de Veire. Veel luisteraars maakten al duidelijk het niet eens te zijn met deze beslissing. Eén van hen, was Nico Blontrock, cultuurschepen van CD&V. Daarnaast was Blontrock ook jarenlang zelf op de zender te horen. “Ik was er echt niet goed van. De plannen halen het DNA van Radio 2 onderuit”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Juiste beslissing

Als gevolg startte de oud-presentator een petitie op. Met succes, want ondertussen hebben al meer dan 27 burgemeesters zich aangesloten bij de mening van Blontrock. Daarnaast lieten ook heel wat luisteraars van zich horen. Goed voor meer dan 1.000 handtekeningen. De cultuurschepen van CD&V hoopt dan ook dat hij de VRT kan overtuigen om alles te laten hoe het was. “Ik ben als Bruggeling niet geïnteresseerd in wat er in Hasselt gebeurt. Omgekeerd zal hetzelfde gelden. Peter Van de Veire vind ik een absolute klasbak. Maar vanuit Brussel een ochtendshow presenteren is compleet anders dan vanuit Kortrijk”, aldus Blontrock in de Krant van West-Vlaanderen.

Of de oud-presentator in zijn opzet zal slagen, valt wel nog af te wachten. In een reactie aan de Krant van West-Vlaanderen laat de openbare omroep weten dat ze gehoopt hadden dat Blontrock de vernieuwingen een kans zal geven. “We zijn ervan overtuigd dat we de juiste beslissing hebben genomen en zullen die niet omkeren. Radio 2 is de afgelopen weken met veel burgemeesters in overleg gegaan. Die gesprekken waren constructief en veel gemeenten staan positief tegenover onze nieuwe manier van werken”, zegt Jan Sulmont, woordvoerder VRT.

