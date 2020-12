Verwoestende woningbrand in ‘Thuis’: Frank en Simonne in zak en as

Huis nagebouwd

De vorige woningbrand in ‘Thuis’ dateert al van 2.000 afleveringen geleden. Toen ging Ter Smissen in de vlammen op, maar de kijker zag toen zo goed als geen vlammen, enkel wat zwarte rook. “De manier van televisie maken, is nu anders dan toen”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Vandaag hebben we veel meer special effects ter beschikking om zo’n brand vorm te kunnen geven. Al blijft een woningbrand voor een productie als ‘Thuis’ geen evidentie. Elke Amerikaanse spektakelfilm heeft het budget om een compleet huis na te bouwen en vervolgens in de fik te steken. Wij niet. (lacht) Wij moeten dus creatiever en inventiever zijn om een budgetvriendelijke en toch geloofwaardige brand in beeld te brengen. Hopelijk vindt de kijker, net als wij, dat we daar wel in geslaagd zijn.”

In lichterlaaie

Voor deze brand deed de ‘Thuis’-ploeg een beroep op een firma, gespecialiseerd in special effects. “Dezelfde waarmee we enkele jaren geleden samenwerkten bij de seizoensfinale , waarbij Mayra (Muriel Bats) met haar wagen crashte. Nadien brandde haar voertuig ook helemaal uit. Bij een woningbrand komt het er vooral op neer dat er gecontroleerd vuur wordt gemaakt. In de woonkamer, die als decor in onze tv-studio in Leuven staat, gebeurde dat met gasbranders. De kijker had wellicht de indruk dat alles in lichterlaaie stond en dat was ook de bedoeling, maar dat was niet zo. Er waren maar een paar brandhaardjes. Maar dat is nu eenmaal de magie van televisie. De opnamen in de studio waren wel spannend, want dan moesten we natuurlijk het brandalarm tijdelijk afzetten. Voor de zekerheid hadden we ook de plaatselijke hulpdiensten op voorhand verwittigd. Maar alles is perfect verlopen. Bij de buitenopnamen in de Dreef in Ternat waren er amper vlammen. Daar filmden we vooral de paniek en het tumult. Maar door die te mengen met de beelden van het vuur binnenskamers, had je toch het gevoel dat er ook buiten veel vuur was. Dit was zeker onze spectaculairste scène van het jaar, maar we zijn bij de opnamen toch ‘low profile’ gebleven. Ondanks de grote middelen en opgetrommelde hulpdiensten lekte het nieuws over deze sleutelopname nergens uit. De verrassing bij de kijker was dan ook compleet. Opdracht geslaagd, dus!”