Verwacht Ivanka Trump een vierde kind? TC

10u41 0 AP

Verschillende Amerikaanse websites gaan daarvan uit nadat de presidentsdochter haar man op de social media feliciteerde met een foto waarop ze zwanger te zien is.

Dat ze haar man voor zijn verjaardag feliciteerde met een zogenaamde 'throwback'-foto, een oud beeld dus, houdt niemand tegen om te concluderen dat ze nu opnieuw zwanger is. Vooral het laatste zinnetje in haar post, 'Here's to you', zou volgens velen een duidelijke hint zijn om aan te geven dat ze hem een vierde baby cadeau doet. Voorlopig werd dat nog niet officieel bevestigd door Ivanka zelf. Maar haar eventuele zwangerschap zou wel eindelijk nog eens goed nieuws zijn voor haar papa Donald Trump, die als Amerikaanse president de laatste maanden vooral veel kritiek over zich heen kreeg.

RV Het Instagram-bericht van Ivanka. Suggereert ze met die oude beeld dat ze opnieuw zwanger is?