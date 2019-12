Exclusief voor abonnees VERVOLGVERHAAL. Awardshows: Een gevaarlijke evenwichtsoefening die carrières kan maken én kraken Mario Danneels

08 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De winnaars van de Story Showbizz Awards zijn bekend, en de uitreiking was weer een wervelend spektakel. Nochtans zijn awardshows soms een aaneenrijging van flaters en gênante momenten – of jurken – die een artiest een carrière lang blijven achtervolgen.

Bijna drie jaar later wordt er nog over gepraat: ‘Bonnie and Clyde’-legendes Faye Dunaway en Warren Beatty die op de Oscars van 2017 hét moment suprême van de avond verknoeien. De aankondiging van het begeerde beeldje voor ‘Beste Film’ gaat helemaal de mist in als een bediende van PricewaterhouseCoopers (PwC), het accountantsbedrijf dat waakt over het optellen van de stemmen van de leden van de Academy Awards, het duo een foute omslag toestopt. Daarin zit de naam van de winnaar in de categorie ‘Beste Actrice’, Emma Stone uit de hitmusical ‘La La Land’. Warren lijkt de wirwar meteen door te hebben en leest het kaartje stil voor, waarop hij het aan Faye laat zien. Zij is zich van geen kwaad bewust en kondigt triomfantelijk en uit volle borst aan dat ‘La La Land’ met de Oscar voor ‘Beste Film’ aan de haal gaat. Crew en cast vullen het podium en producent Jordan Horowitz is al aan zijn dankwoord bezig als de PwC-bediende met de juiste omslag uit de coulissen duikt. Horowitz, beeldje in de hand, krijgt die aangereikt en onderbreekt zijn speech: “Het spijt me, er is een fout gemaakt. ‘Moonlight’, jullie hebben beste film gewonnen. Dit is geen grap, kom op het podium”.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis