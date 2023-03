Vertoning nieuwe boksfilm loopt fout: toeschouwers in Frankrijk en Duitsland gaan massaal op de vuist

TV Jef Herrygers uit ‘Boer zkt vrouw’ betoogt mee in boerenpro­test: “Het zit me tot hier!”

Jef Herrygers zoekt dan wel de liefde in ‘Boer zkt vrouw’, maar hij is ook op zoek naar een deftig voorstel van de regering binnen het stikstofdossier. De koeienboer schaarde zich vandaag achter het boerenprotest in Brussel. Hij is het getreuzel van onze politieke leiders beu. “Het zit me tot hier. De politiekers moeten eens een goed besluit nemen en ons boeren een perspectief bieden”, zegt Jef.