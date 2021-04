Verslavingen, foute vriendjes en zwaar ongeval: dood van vriend Samantha ‘Barbie’ de Jong zoveelste klap in decennium aan problemen

Showbizz Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ in kritieke toestand na autocrash

20 april De Nederlandse realityster Samantha de Jong (30), bij ons beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’, ligt in het ziekenhuis na een ernstige autocrash in Den Haag. Haar voormalige manager bevestigt de berichtgeving hierover van Shownieuws.