Verslaving, misbruik en abortus: dochter van Ewan McGregor onthult geheimen

13 oktober 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Aangrijpende onthullingen van Clara McGregor (23), de oudste dochter van de Schotse acteur Ewan McGregor (48) en zijn ex-vrouw Eve (53). Zij maakt nu bekend welke drama’s ze heeft doorstaan. Ze heeft een zware depressie overwonnen die het gevolg was van psychische problemen. “Ik vecht al sinds mijn vierde tegen angstaanvallen”, zegt Clara, die overigens al een hele tijd geen contact meer wil met haar beroemde vader. “Die situatie werd alleen maar erger en erger... De laatste jaren kraakte ik compleet. Het gevolg van de relatie waarin ik beland was”, staat er te lezen in TV Familie.

“Ik ben ook enkele keren in een afkickcentrum beland, want ik was verslaafd geraakt aan zware medicatie”, zegt Ewan McGregors dochter. “Kalmeermiddelen, eigenlijk. Ik schaamde me voor wie ik was, ik durfde mezelf daardoor niet open te stellen voor anderen. Tot ik die ene man ontmoette... Maar hij bleek de foute te zijn.” Clara klampte zich aan hem vast, terwijl hij de duivel bleek te zijn. Hij nam Clara’s leven over, deed haar dingen doen die ze niet wilde. “Ik werd misbruikt in die relatie, verkracht zelfs”, zegt ze.

“Hij sloeg me. Ik schaamde me voor de blauwe plekken, voor de vernederingen die ik onderging”, aldus nog Clara McGregor. “Maar toch ging ik niet bij hem weg. Omdat ik mezelf wijsmaakte dat hij de man was die ik verdiende. En dat niemand anders mij ooit nog zou willen.” Uiteindelijk is Clara toch uit die zieke relatie kunnen stappen. Sinds een jaar gaat het beter met haar. “Al moest ik wel een abortus ondergaan”, vertelt ze. “Want ik wilde helemaal geen kind van hem. Ook dat schepte verwarring in mijn hoofd. Maar het was de enige goeie beslissing. Ik moest alle banden met hem doorknippen.”

Clara McGregor zegt nu klaar te zijn voor een heel nieuw leven: “Ik ben uit die kooi gebroken. Ik durf weer te leven! Met de steun van mijn vrienden en familie moet dat lukken.” Of dat ook met de steun van haar vader zal zijn, valt nog af te wachten. Sinds Ewan McGregor haar moeder twee jaar geleden in de steek liet, leeft Clara op voet van oorlog met hem. Ze vindt het schandalig dat hij haar moeder inruilde voor een jongere vrouw. “Maar”, zo zegt Clara nu, “ik ben milder geworden. Ik kan nu meer begrip opbrengen. Misschien komt het weer goed tussen mijn vader en mij.”