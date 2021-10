Verrassing van formaat: Marthe en Hanne delen maar liefst 2 Golden Tickets uit in ‘K2 zoekt K3'

TVZaterdagavond was het alweer tijd voor de vierde auditieshow van ‘K2 zoekt K3'. Kürt Rogiers wist alvast even niet waar kijken, want hij liep de dubbelgangster van Laura Tesoro tegen het lijf. Daarnaast waagde #LikeMe-actrice Megane haar kans en at Gordon zijn schoen op na het verrassende resultaat van één van de audities. Maar de grootste verrassing kwam er pas op het einde van de aflevering. Hanne en Marthe deelden namelijk maar liefst twee Golden Tickets uit voor de studioshows.

Vanuit hun gouden box volgen Hanne en Marthe elke week alle audities. Ze krijgen de kans om onterechte afvallers op te vissen en met een Golden Ticket rechtstreeks door te sturen naar de studioshows. Na de auditieronde van vanavond deelden Hanne en Marthe in totaal twee Golden Tickets uit. Afvaller Elise kreeg van de twee meiden een eerste ticket richting de studioshows. Daarnaast gaven Hanne en Marthe ook Jemaima een tweede kans. Een keuze waar de overige juryleden het duidelijk mee eens waren. Zo sprong Gordon letterlijk uit zijn stoel van enthousiasme.

Bekijk hieronder alle audities:

De 24-jarige Luna uit Sint-Niklaas zorgde voor een eerste verrassing. Zij maakte een opvallende entree en kwam de studio letterlijk binnengerold. Luna doet al zo’n 20 jaar aan rolschaatsen en ook voor haar auditie op ‘Verliefd’ trok ze met plezier haar schaatsen aan. “Je legt de lat heel hoog”, klonk het bij Kürt.

“Mijn mama zegt: er zijn mannen, er zijn vrouwen én er is Olly.” De 23-jarige kleuterleerkracht Olly uit het Nederlandse Alphen is non-binair en is van mening dat K3 voor iedereen moet zijn. “Dat is toch weer iets nieuws en verfrissend. Ze zingen vaak liedjes over dat je mag zijn wie je wil, dus ja, waarom ik dan niet?” Olly zorgde voor een feestje met het nummer ‘Toveren’.

Megane (19) is danseres en heeft speciaal voor ‘K2 zoekt K3' zanglessen gevolgd. Ze speelde al mee in ‘#LikeMe’ en droomt ervan om mensen blij te kunnen maken door op een podium te staan. Gordon kreeg ze alvast uit zijn stoel met haar auditie op ‘Oya Lele’.

Kenny (28) is musicalacteur en heeft een eigen dansacademie opgericht. “En voor je het weet doe je dan mee in Mamma Mia”, vertelde hij. Kenny bracht zijn regenboogsokken mee als geluksbrenger tijdens zijn auditie op ‘Love Boat Baby’.

Bo (20) houdt zich graag bezig met bakken en heeft een versgebakken cake meegebracht naar de audities. “Eten helpt tegen de stress”, weet ze. Met ‘Ya Ya Yippie’ heeft ze naar eigen zeggen een moeilijk liedje gekozen. Wist ze uiteindelijk om de jury te overtuigen?

Penelope (18) houdt van dansen en rallyrijden, zingt onder de douche en droomde er als kind van om op een podium te staan. Haar mama heeft haar nog maar enkele maanden geleden voor het eerst horen zingen. Kon ze haar zenuwen onder de controle houden tijdens ‘Ster’?

Jemaima (24) begon te zingen in de kerk en staat nu voor het eerst op het grote podium. “Ik was als kind superfan van K3! Maar ik had het nog leuker gevonden als er iemand bij was geweest die iets meer gelijkenissen zou hebben met mij. Het is mijn droom om dat zelf te worden voor andere kinderen.” Wist Jemaima indruk te maken met ‘Waar Zijn Die Engeltjes?’.

Demi (23) is studente geneeskunde en assisteert in operatiekamers. Maar die passie geeft ze graag op mocht ze een K3’tje worden. “Ik ga een liedje zingen voor alle lieve oma’s, in het bijzonder voor mijn topoma”, klonk het voor’ Oma’s Aan De Top’.

Anne (21) lijkt volgens Gordon lijkt ze een beetje op prinses Leia van Star Wars. Met haar dotjes in het haar kwam Anne het podium op om ‘Mooier Dan Je Denkt te zingen’. Bracht het gelukspoppetje dat ze van haar oma en opa kreeg ook echt geluk?

Volgens Kürt Rogiers lijkt Diede (20) als twee druppels water op Laura Tesoro, een compliment dat ze wel vaker krijgt. En ook met Klaasje heeft ze iets gemeen: “We spelen allebei dwarsfluit”, klonk het. Slaagde Diede erin om haar troeven uit te spelen tijdens ‘Lollypopland’?

Taco (22) is dj van beroep en dat heeft voor hem niets dan voordelen. “Als ik op een podium sta, kan ik het publiek in drie seconden meetrekken in mijn enthousiasme en energie”, klonk het. Heeft hij de studio in vuur en vlam gezet met ‘Kuma He’?

Djarmo (21) woont in Sliedrecht, maar zijn roots liggen in Indonesië. “Die flavour zou van mij een goed K3’tje maken”, weet hij. Djarmo is ook heel fanatiek met mode bezig en had de outfit voor zijn auditie op ‘Bij De Politie’ tot in de puntjes voorbereid.

Manou (21) geeft in de musicalschool les aan de K3’tjes van later. Zingen, dansen en acteren zijn dan ook haar grote passies. Met haar auditie op ‘Kusjessoldaten’ maakte ze de kijkbox meteen zo enthousiast dat Ingeborg en Gordon lustig mee ‘marcheren’. Maar waren ze in de luisterbox net zo enthousiast?

Benieuwd wat Hanne en Marthe nog zoal dachten? Hun mening over de audities en hun belevenissen in de gouden box en backstage bij ‘K2 zoekt K3' zijn meteen na elke auditieshow exclusief te volgen in ‘K2 zoekt mee’ op VTM GO.

