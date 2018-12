Verrassing van formaat in ‘Familie’: Marie-Rose verdacht van moordpoging op Amelie HL

14 december 2018

20u40 16 Showbizz Wat een kentering in ‘Familie’! De voorbije weken was Marie hoofdverdachte nummer 1 in de zaak rond de aanslag op Amélie. Vrijdagavond bleek die piste een dwaalspoor, want de kijker ontdekte dat Marie-Rose op de plaats van het delict was. Is zij de onbekende die de messteek toebracht en naar wie al maanden wordt gezocht?

‘Familie’ is al sinds de seizoensfinale in de ban van de zoektocht naar een messentrekker die Amélie (Erika Van Tielen) heeft aangevallen. De speurders verdenken Véronique (Sandrine André) omdat de aanslag in haar keuken gebeurde en haar vingerafdrukken op het mes zaten. Zij werd opgepakt en verkommert al maanden in de cel in afwachting van haar proces. Zaak gesloten? Niet echt, volgens enkele personages, zoals Lars (Kürt Rogiers). Samen met de kijker blijven zij in haar onschuld geloven en verdenken zij eerder Marie (Lien Van De Kelder). De psychologe is immers tot veel in staat. Ze vermoordde al haar moeder en wurgde amper twee weken geleden nog Evy (Marianne Devriese). Bovendien heeft ze als de gedumpte ex van Lars een overduidelijk motief: blinde wraak.

Getuige

Maar sinds vrijdagavond liggen de kaarten compleet anders op tafel. Lars vond een getuige die op de avond van de aanslag een vrouw het huis van Veronique en Amélie zag binnengaan. En die vrouw was niet Marie, zoals Lars verkeerdelijk aanneemt.

“Ik herken u, gij zijt de vrouw die dat huis is binnengewandeld”, zei getuige Maxime tegen Marie-Rose. Waarna Marie-Rose meteen gebombardeerd werd tot de nieuwe hoofdverdachte. Zeker omdat zij alles uit de kast haalt om de getuige het zwijgen op te leggen en hem daarvoor zelfs wil betalen. Vreemd! Heeft Marie-Rose dan zoveel te verbergen?

Eerder deze week gaf VTM de korte inhouden van de volgende afleveringen vrij. Daaruit blijkt dat de rechtszaak waarin Veronique beschuldigd wordt van moordpoging, op woensdag 2 januari van start gaat. Twee dagen later staat de midseizoensfinale gepland: op vrijdag 4 januari. Voor de ‘Familie’-kijkers worden het geen rustige feestdagen, want de pakjes suspense liggen overduidelijk klaar.

