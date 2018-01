Verrassing van formaat: Bob Savenberg is getrouwd Ex-manager van Natalia gaf 3 maanden geleden in het grootste geheim zijn ja-woord EDA

17u10

Bron: Instagram 406 Instagram Bob Savenberg Showbizz Bob Savenberg is altijd al een man 'op de achtergrond' geweest. Als ex-manager van Natalia of drummer van Clouseau stond hij nooit te springen voor persaandacht. Dat verklaart meteen waarom hij in het grootste geheim in het huwelijksbootje trad met zijn 15-jaar jongere partner Lise.

Savenberg maakte het nieuws vanochtend zelf bekend via zijn Instagram-pagina.

"This was 2017 : 28092017 #3monthsalready #justthetwoofus #secret #justmarried #finaly #schepdaal"

Uit de post kunnen we afleiden dat de trouwerij van 3 maanden geleden dateert. En dat de twee in zeer intieme kring zijn getrouwd.

Bob is al enige tijd samen met Lise Van de Velde. Samen hebben ze twee kinderen, Jade en Leon. Opvallend is dat zij de naam 'Van de Velde' kregen. "Dat was mijn voorwaarde om opnieuw aan kinderen te beginnen", zei Bob daarover in een interview.

Savenberg heeft al een dochter Talle en een zoon Nino uit een vorige relatie. "Er lopen al genoeg Savenbergs rond", verklaarde hij toen.