Verrassing! Twee stemmen winnen ‘Regi Academy’

tvOnverwachte twist in ‘Regi Academy’. De Limburgse dj riep niet één, maar twee stemmen uit als winnaars van zijn talentenjacht. Arno (22) en Melanie (18) zijn de gelukkigen. Het duo is meteen ook samen te horen op de nieuwe single ‘Als Ik Mezelf Verlies’.

Regi maakte het nieuws bekend in een vol sportpaleis, waar meer dan 20.000 fans genoten van zijn ‘Zwaartekracht’-concert met onder meer Jaap Reesema, CAMILLE, Pauline, Emma Heesters en Olivia Trappeniers. Arno en Melanie zijn de ultieme winnaars van een afvalrace die met 24 stemmen startte in Marbella. Na het bootcamp in Spanje schopten uiteindelijk Hanne (16), Melanie (18) en Arno (22) het tot de finale in het Sportpaleis. Voor twee van hen liep dat dus goed af. “Ik ben heel blij”, aldus Melanie in een eerste reactie. “Tegelijkertijd vind ik het ook heel erg voor Hanne, we waren met drie heel close.”

Meteen werd ook duidelijk dat de nieuwe single ‘Als Ik Mezelf Verlies’ een duet is. Dat zongen Arno en Melanie dan ook voor een nokvol Sportpaleis. Het duo volgt in dit tweede seizoen Pauline Slangen op, die als winnares van het eerste seizoen ‘Regi Academy’ een nummer 1-hit scoorde met ‘Duizend sterren’.

Jong maar niet onervaren

Melanie Amollo is nog piepjong. Ze zit in haar eerste jaar Rechten aan de KULeuven. Maar ondanks haar jonge leeftijd is ze niet onervaren. Ze zong, danste en acteerde bij de Ketnetmusical en toerde daarmee langs alle grote zalen “Maar dit is natuurlijk iets heel anders”, vertelde Melanie ons eerder. “Dan maak je deel uit van een groep en ben je anoniemer. Nu merk ik de impact van het programma al. Laatst nog werd ik aangesproken door een treinconducteur die zei dat ik goed bezig was. Heel fijn.”

Volledig scherm Melanie © VTM2

Nu zal ze dus toeren met Regi, en die samenwerking ziet ze zitten, want door het programma leerden ze Regi een stukje beter kennen. “Hij is heel leuk om mee om te gaan”, verklaart Melanie. “En hij is ook echt bezig met ons als kandidaten. Hij vond het oprecht jammer als er iemand moet vertrekken. Dat hij 28 jaar ouder is? Logisch, hoe kan je anders zo veel ervaring hebben? Maar leeftijd maakt niet uit om met iemand te kunnen viben (lacht).”

Maasmechelaar Arno Louwette is met zijn 22 de ouderdomsdeken in de finale. Hij hoort nu met onder andere Jaap Reesema en Niels Destadsbader tot de heren die deel uitmaken van de zogenaamde ‘Family’ van Regi. Ook Arno is niet onervaren. Vorig jaar nam hij nog deel aan ‘The Voice van Vlaanderen’ en streed daar om een plekje voor de battles, maar moest de wedstrijd toen verlaten met een longontsteking. Een mooie revanche.

Volledig scherm Arno Louwette © VTM2

Record

Regi vestigde trouwens een nieuw record in Sportpaleis. Nooit verzamelden er meer mensen dan voor ‘Regi’. “Het podium werd bewust tegen de muur gedrukt,” klonk het vooraf. En dat mocht ook blijken. “Met 20.400 tickethouders vestigde Regi een nieuw record in Antwerpen en nam zijn show alvast een goed start. Vuurwerk en stikstofkannonen bij de opening. Een ouverture met Matteo Simoni doorheen de speakers. “Regi is de grootste Limburger,” klonk het. Waarna Jaap, Olivia en Camille het voorprogramma mochten verzorgen van de de grote finale van ‘Regi Academy’'.