Verrassing in ‘Familie’: geen miskraam, maar wel een tweeling op komst HL

28 januari 2019

20u35 0 Showbizz Flink wat ‘Familie’-kijkers dachten dat de 13 weken zwangere Marie deze avond pijnlijk nieuws te horen zou krijgen van de gynaecoloog. De boodschap was inderdaad erg verrassend, maar helemaal niet pijnlijk.

Het zwangere personage van Lien Van de Kelder ging serieus in de clinch met haar ex-rivale Veronique (Sandrine André), maar voelde daarbij plots pijnlijke steken in haar onderbuik. Hét symptoom van een nakende miskraam? Marie en haar bijna 20 jaar jongere vriend Cédric (Yanni Bourguignon) hielden hun adem in bij het medische onderzoek, maar kregen compleet ander nieuws te horen, dan ze vreesden: ‘Proficiat, jullie krijgen een tweeling!’

De bevalling is pas deze zomer voorzien, maar bij de fans zal de ongerustheid over een goede afloop tot dan zeker blijven. Anderhalf jaar geleden liep het immers al eens mis voor Marie. In het voorfilmpje voor morgen was bovendien duidelijk te horen dat Cédric nerveus zei: ‘Twee kindjes, dat lukt echt niet.’ Hangt er alsnog onheil in de lucht?

Zou best kunnen, want tv-makers werken doorgaans sowieso niet graag met baby’s en kleine kindjes op de set. Die zijn immers moeilijk regisseerbaar. Om dergelijke problemen te vermijden kiezen soapmakers in hun scenario’s daarom vaak voor een minder vrolijke afloop.