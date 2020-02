Verrassing: het moment waarop Nora Gharib ontdekte dat ze zwanger is LOV

13 februari 2020

19u00 6 Showbizz “Ik kan dit niet langer geheim houden”, schreef Nora Gharib (26) bij een foto waarop ze stralend haar groeiende buikje omarmde. De actrice en presentatrice is zwanger van haar eerste kindje met echtgenoot Anson. Dat was een bewuste keuze van Gharib, eentje waarvoor het koppel enkele maanden heeft moeten ‘oefenen’. De weg naar - en tijdens - haar zwangerschap, legt Nora vast in een reeks video’s op YouTube.

In ‘Nora’s Pregnancy Diary’ legt de ‘Patser’-actrice op beeld vast hoe ze beslist te stoppen met alle anticonceptie om zwanger te geraken. “Ik doe dit omdat zwangerschap een gevoelig onderwerp is, en ik heb de beslissing gemaakt om het met jullie te delen. Ik heb veel video’s gekeken, wat mij steun gaf, en het gevoel dat ik niet alleen was. Het is mooi als mensen eerlijk en open zijn”, zegt Nora over waarom ze beslist heeft alles te documenteren.

In mei 2019 deed ze voor het eerst een test. “Ik ben twee weken geleden gestopt met de pil, dus ga ik nu al een test doen. Ook een ovulatietest, want ik wil weten wanneer ik zwanger kan worden.” Zoals verwacht was de test negatief. In juni doet ze nog een test, die ook niets oplevert, dus trekt ze in juli naar de gynaecoloog. “De bloedresultaten: de zwangerschapstest is negatief. Ik kan zien dat u zeker een eisprong heeft gehad”, schrijft de dokter in een sms.

“Geen symptomen”

Nora doet nog enkele keren een test, maar legt dat niet op beeld vast, tot september. Dan is ze voor de eerste keer overtijd. “Weet je wat raar is, als ik nu zwanger zou zijn? Dit is de eerste maand dat ik niet echt het gevoel heb dat ik zwanger ben”, vertelt Nora. “Deze maand heb ik die symptomen niet. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik mijn eisprong niet voel. Geen pijn, niet zo gevoelig als normaal, mijn buik is minder gezwollen als normaal. Raar dus.” Maar, ze had volgens vruchtbaarheidstesten slechts één vruchtbare dag.

(Lees verder onder de foto.)

Terwijl ze op het resultaat van de test wacht, krijgt ze onverwacht een bericht van haar echtgenoot. “Ik hou van je”, schrijft hij. “Is dat een teken?”, vraagt Nora zich af. Het lijkt van wel, want wanneer het stickje aangeeft dat ze 2 tot 3 weken ver is, barst Nora uit in tranen van geluk. “Ik ben zwanger! Ik ben helemaal in shock!” In de momenten die volgen blijft Nora vol ongeloof naar de test staren. “Ik dacht elke maand dat ik zwanger was. Dit is de eerste maand dat ik dacht van niet. Ik was ervan overtuigd dat ik mijn maandstonden ging krijgen.” Tussendoor beseft ze dat er maar drie maanden tussen haar zwangerschap en die van haar zus zit. Nora wil het nieuws ook meteen vertellen aan haar partner, maar dat moment krijgen we pas te zien in het vervolg.

Huwelijk

De twee geliefden stapten in 2017 in het huwelijksbootje, na enkele tegenkantingen. Onder meer de ouders van Nora zagen de relatie aanvankelijk niet zitten, vertelde ze in Story. “Mijn ouders hadden niets tegen Anson persoonlijk, maar ze hadden me graag met een Marokkaan samen gezien. Ze hadden het gevoel dat het niet zou lukken door onze cultuurverschillen. Ze geloofden eerst niet in onze relatie, maar intussen zien ze in dat ze onnodig bezorgd waren. Het gaat goed tussen ons en ze zien dat Anson een lieve jongen is. Er is niemand die zo goed voor mij zou zorgen als hij, beseffen ze nu.” En het huwelijksleven met Anson, die zich tot de islam bekeerde, bevalt haar wel: “Ik merk totaal geen verschil. We leerden elkaar kennen op school en we kennen mekaar intussen door en door. Ik wist meteen dat hij de ware was voor mij, maar vraag me niet waarom. Ik voel me gewoon op mijn gemak bij hem. We delen dezelfde visie, waarden en normen. We houden allebei van sport en we zijn familiemensen.“ Nu wordt hun liefde dus bekroond met een eerste kindje.