Verrassing. Er doet nog een zevende boer mee in ‘Boer zkt Vrouw’ (en hij woont niet in België)

TV Melkvee­boer Michiel zag de wereld voor hij zich inschreef voor ‘Boer zkt vrouw’: “Mijn ideale vrouw mag best goed voorzien zijn”

Hij reisde de wereld rond, maar nu is melkveeboer Michiel Dubucq (27) klaar voor zijn eigen nest. Via ‘Boer zkt Vrouw’ hoopt de landbouwer de ware te vinden. “In mijn nieuw huis heb ik al twee kinderkamers en een dressing voor mijn toekomstige”, vertelt de goedlachse globetrotter die het in dit interview ook heeft over zijn eerdere relaties, de valkuilen van zijn deelname, wie zijn bekende droomvrouw is en hoe hij het dramatische vorige seizoen heeft gevolgd. “Amy Sonck mag altijd een brief schrijven.”