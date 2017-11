Verrassing bij 'Thuis': Renzo en Charité verdwijnen

AR en HL

21u14

Bron: Eigen berichtgeving 1118 VRT Frank Van Erum en Aïssatou Diop Showbizz Frank van Erum, die Renzo Fierens speelt in 'Thuis', verdwijnt in de loop van dit seizoen uit de soap. Daarmee is het ook einde verhaal voor Aïssatou Diop, die zijn vriendin Charité speelt. "Dit had ik niet zien aankomen", zegt Frank Van Erum.

Renzo Fierens was een eerste keer te zien in 'Thuis' van 2003 tot 2006. In oktober 2014 kwam hij terug in beeld. Sinds toen speelde Frank Van Erum een grote rol in de populaire Eén- soap. Renzo is de zoon van Nancy, en halfbroer van Femke en Britney. Recent werden Frank en Aïssatou de hoofdrolspelers in een zoveelste taboedoorbrekende verhaallijn. Renzo en Charité — die al een zoontje had uit een vorige relatie — vormden een nieuwe samengesteld en multicultureel gezin. "Maar we kiezen nu voor andere lijnen", bevestigt Hans Roggen, producer van 'Thuis'. "We gaan deze verhaallijn afronden in de loop van dit seizoen."

Voor Frank Van Erum kwam zijn exit onverwacht. "Het komt voor mij toch wat uit de lucht vallen", zegt hij. "Ik had het vertrek van Renzo niet zien aankomen." Problemen waren er niet. "Ik denk dat ik goed in de groep lig. Ook bij de scenaristen. Maar ja, schrijvers houden nu eenmaal van verhalen met onverwachte wendingen."

Frank heeft een gezin met drie kinderen. Zijn vertrek uit 'Thuis' betekent natuurlijk een streep door de rekening. "Er is nog mijn theatergezelschap O kontreir en op 11 november opende ik ook een eigen theaterzaal in Hamme. En ik blijf ook met muziek bezig."