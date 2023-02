Verrassing bij ‘Big Brother’: Rob stapt zelf op, genomineerden verlengen hun verblijf

Z’n verblijf in het huis omschrijft Rob als intens. “Ja, niet normaal”, vertelde hij aan presentatrices Tatyana Beloy en Geraldine Kemper. “Dit beleef je maar once in a lifetime, ‘t is echt ongelofelijk. Ik had echter nooit verwacht dat ik, van die zeven weken, er vier met pijn zou zitten. Op een gegeven moment is het niet meer uit te houden. Je wordt slap en moe, en ik slik dan ook nog eens hele zware medicijnen. Er is wel nog nooit iemand van mijn leeftijd zo lang in het huis gebleven, en daar ben ik trots op. En het is ook nog nooit zo geweest dat er drie keer een arts moest komen, dus ik heb alle records gebroken. (lacht) Maar eerlijk: ik had dit nooit verwacht. Van tevoren had ik nergens last van, en nu is het gewoon over. Ik heb het besluit enkele dagen geleden al genomen, waarop ik 48 uur kreeg om me te bedenken - wat ik niet deed. Maar dat zit wel goed.”