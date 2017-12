Verrassende naam. Deze acteur is de nieuwe favoriet om Daniel Craig op te volgen als James Bond. TC

12u24 0 rv Showbizz Daniel Craig zal in 2019 een laatste keer in de huid van 007 kruipen. Daarna is het de beurt aan een nieuwe Bond-acteur. Volgens de Britse media is Tom Hughes torenhoog favoriet om de rol in de wacht te slepen.

Geen filmrol waar zo over gespeculeerd wordt als James Bond. De voorbije maanden en jaren werden verschillende namen naar voor geschoven als mogelijke nieuwe Bond: Hugh Jackman, Tom Holland, Jamie Bell, Benedict Cumberbatch, Idris Elba (als mogelijk eerste zwarte 007) of Charlize Theron (als eerste vrouwelijke Bond). Nu wordt een nieuwe naam aan het lijstje toegevoegd. En volgens de Britse kranten wordt hij meteen de topkandidaat.

Victoria

De verrassende naam die nu naar voor wordt geschoven is niemand minder dan Tom Hughes, de acteur die prins Albert speelt in de geprezen tv-reeks 'Victoria' (bij ons op één). Hughes is in die zin een verrassende naam omdat hij niet meteen een spierbundel is zoals Daniel Craig. Bovendien heeft hij ook geen ervaring in actiefilms. Toch zou hij bij de producenten eerste keuze zijn om Craig op te volgen. 'Ze willen opnieuw een typisch Britse, flegmatieke gentleman. Een die een Bond kan neerzetten in de stijl zoals Roger Moore dat deed. Tom moet dat kunnen volgens hen.' Maar in afwachting tot hij zijn kans zou krijgen, doen we het nog even met Daniel Craig. Hij speelt de spion nog één keer in 2019. Christopher Nolan zou die film regisseren.

© ITV Tom Hughes als prins Albert in 'Victoria'.

© ITV 'Tom kan een typisch Britse, flegmatieke Bond spelen', klinkt het.