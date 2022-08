Verrassende #MeToo-verhalen van Opium: “Toen zijn we bepoteld door vrouwen...”

TV STREAMING­TIP. ‘Lightyear’: de man achter het stukje speelgoed uit ‘Toy Story’

To infinity and beyond! Buzz Lightyear kennen we al langer als de beste makker van cowboy Woody in ‘Toy Story’, maar in deze nieuwe Pixarfilm verkent men het verhaal van de man die dat stuk speelgoed inspireerde.

7 augustus