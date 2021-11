Verrassende dream dates, zotte bekentenissen en seks terwijl de camera’s draaien: dit was aflevering 12 van ‘Temptation Island: Love or Leave’

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Efrain. © SBS

Voor we de dream dates te zien krijgen, komt presentator Viktor Verhulst eerst nog even het feestje verstoren in de mannenvilla. Hij neemt Efrain apart, en laat hem de beelden zien waarin Aylin hun relatie verbreekt. Daar schrikt de voormalige ‘Tempation Island’-verleider van. “Ik ben in shock, ik geloof dit niet eens”, klinkt het.

Waarop Efrain vervolgens de vermoorde onschuld uithangt en doet alsof geen idee heeft waarom Aylin die uitspraken deed. Dat geflikflooi met Shallie misschien? Nee?

Nee dus. Waarop Efrain volledig door het lint gaat, zoals in bovenstaande video te bekijken valt. wanneer Shallie even later probeert om Efrain te troosten, valt dat allesbehalve in goede aarde. Efrain vraagt aan de Belgische single - die duidelijk ook geen vleeskleurige bh bij zich had - om uit zijn buurt te blijven. En daar is Shallie begrijpelijkerwijs niet mee opgezet. ‘Ik wil die jongen steunen en dan krijg ik zo’n respectloze reactie? What the f*** zelfs’, klinkt het.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Efrain en Shallie. © SBS

Gelukkig gaat het er in de vrouwenvilla een stuk gezelliger - en heter - aan toe. Daar bespreekt ons Delphine immers haar plannen voor de dream date met Joop. En daarbij maakt ze geen geheim van haar intenties:

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jimi en 'gewoon Donna'. © SBS

Tegenover de wulpse plannen van ons Delphine staan dan weer de zorgen van ‘gewoon Donna’. Zij kreeg in de aflevering van vorige week te horen dat Jimi na ‘Temptation Island: Love or Leave’ een maand op vakantie gaat. De Belgische schone vreest dan ook dat het misschien niet goed komt met haar kersverse lover.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jimi en 'gewoon Donna' worden naast elkaar wakker. © SBS

En dus laat ze Jimi ‘s avonds bij haar in bed kruipen, zodat de Belgische single weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Smart thinking!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Presley. Nog steeds geen familie van Elvis. © SBS

In de mannenvilla zorgt Elvis Presley ondertussen voor een twijfelmomentje bij Nico. Die leek aanvankelijk vastbesloten om Laure mee te nemen op de dream date, maar denkt er nu toch over na om z’n voormalige crush mee te vragen. En dat schiet bij Laure - weinig verrassend - in het verkeerde keelgat. Zij wil iemand die volledig voor haar gaat. Dan is ze bij Nico aan het verkeerde adres, lijkt ons. Remember: dit is nog steeds die kerel die tijdens z’n passage in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ claimde dat hij niet trouw kon zijn aan één vrouw...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Laure. © SBS

De volgende ochtend neemt Nico ‘zijn’ Laure apart. Hij vertelt haar dat ie er toch voor gekozen heeft om haar mee te nemen op de dream date, en niet Elvis Presley. “Ik wil tegenover Donna bewijzen dat ik het met u netjes kan houden”, verklaart Nico zijn beslissing. Tempteesjon leert ons echter dat dit vaak de voorbode is van gedrag dat compleet het tegenovergestelde bewijst, maar kom.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Efrain en Shallie. © SBS

Tussen Efrain en Shallie verloopt het minder vlotjes. De Belgische laborante is zodanig gekwetst door het gedrag en de uitspraken van Efrain, dat ze hem ook zegt dat ze niet mee wil op dream date. Waarop Efrain zich excuseert voor z’n daden, maar daarna toch nog steeds op zoek moet naar een nieuw slachtoffer om met hem de laatste ‘Temptation Island: Love or Leave’-uitdaging aan te gaan.

In de vrouwenvilla heeft Aylin op datzelfde moment een nieuw woord uitgevonden om de houding van Efrain te omschrijven: gedisrespecteerd. NEE, NEE, NEE EN NOG EENS NEE.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': presentatrice Monica Geuze en de koppeldames. © SBS

Maar goed, voor Aylin de Nederlandse taal nog verder de nek kan omwringen, is het tijd voor presentatoren Monica Geuze en Viktor Verhulst om nog een laatste keertje af te zakken naar hun respectievelijke villa’s. Naast het eeuwige geleuter van Bert, komen we ein-de-lijk te weten welke setjes op dream date zullen gaan.

Bij de dames levert dat de volgende combinaties op: Julia en Niels, Aylin en Maxime, ons Delphine en Joop, ‘gewoon Donna’ en Jimi. En bij de heren zien we Wouter en Noëlle, Efrain en (tweede keus) Joyce, Bert en Jamila - vanaf nu ook gekend als ‘de pechvogel’ - en Nico en Laure.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jimi en 'gewoon Donna'. © RV

Bij ‘gewoon Donna’ en Nico verlopen hun beider dream dates - weinig verrassend - hoogst romantisch. Julia, Aylin, Wouter, Efrain en Bert houden het dan weer rustig. Meer zelfs: laatstgenoemde vertelt plots tegen de pechvogel dat hij ons Delphine nog altijd graag ziet. Meer zelfs: als zij zich gedragen heeft en zich publiekelijk excuseert voor haar uitspraken, wil Bert hun relatie nog een kans geven. Een bekentenis die bij Jamila vooral op ongeloof wordt onthaald, waarna ze al snel gaat slapen. En Bert de jacuzzi op z’n eentje mag uittesten. Tot grote hilariteit van Twitterend Vlaanderen en Nederland.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine en Joop. © SBS

Ons Delphine raakt ondertussen steeds meer in de ban van de Nederlandse single Joop. Ook hij lijkt meer en meer betoverd door de West-Vlaamse, want al nel gaat hun gesprek... over seks, jawel. Ons Delphine beweert bijvoorbeeld dat ze goed is in bed. En Joop? Die wil maar al te graag de proef op de som nemen, zo blijkt. Vervolgens gaan ze na hun stranduitje samen douchen, en krijgen we - naast ‘geile klap’ - ook kusgeluiden te horen. MAAR WIJ WILLEN BEELDEN ZIEN!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna' en Jimi. © SBS

De dream dates van ‘gewoon Donna’ en Jimi, en Nico en Laure, leveren ook een showtje op. Beide kersverse koppeltjes geven namelijk toe aan hun verlangens. Seks, jawel. Dat laatste vuurkamp gaat knetteren...

Tot volgende week!

