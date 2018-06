Verrassende carrièreswitch: zangeres Trisha wordt fitnessuitbater WN

Een verrassende carrièrewending voor zangeres Trisha (35): zij en haar man Kurt (48) openen een fitnesscentrum met binnenspeeltuin. " Zingen staat nu even op een laag pitje", zegt ze in Dag Allemaal.

"Ik heb iets gevonden dat veel leuker is dan op mijn eentje op een podium staan", vertelt Trisha. "Vaker bij mijn gezin zijn. Dat kan, nu Kurt en ik een fitnesszaak gaan runnen." Trisha, die dinsdag te zien is in een herhaling van ‘Komen Eten’, trad de voorbije twee jaar al opmerkelijk minder op. Na de komst van Marie-Lore en Marie-Lynn bleef ze thuis om voor de tweeling en Axelle, haar 6-jarige dochter met Ignace Crombé, te zorgen. Bovendien kampte Trisha met een postnatale depressie, waardoor ze nauwelijks nog zin had om buiten te komen. "Maar nu ben ik klaar voor een nieuwe fase in mijn leven", zegt ze.

"Kurt, die meer dan 25 jaar salesmanager in de horeca is geweest, stelde voor om samen iets te doen. We dachten eerst aan een frituur of een koffiehuisje, maar uiteindelijk kozen we dus voor een fitnesscentrum. Het maakt deel uit van de keten Oxygen en er hoort een binnenspeeltuin bij. Terwijl de ouders sporten, kunnen ze hun kinderen daar laten ravotten."

Leren loslaten

Het fitnesscentrum bevindt zich in Izegem, dus hebben Trisha en Kurt een huis ­gekocht in het naburige ­Beveren-Leie, naast dat van Kurts ouders. "Wanneer het druk is in de zaak, kunnen mijn schoonouders de tweeling opvangen", zegt Trisha. "Vroeger wilde ik altijd alles zelf doen. Zo ben ik destijds in die postnatale depressie gesukkeld, ook al omdat wij twee huilbaby’s hadden. Maar ik heb intussen leren loslaten en hulp aanvaarden. Ik heb het gevoel dat m’n leven weer helemaal op de rails staat."

Trisha en Kurt pendelen wel nog voortdurend tussen hun huis in West-Vlaanderen en hun appartement in Olen, dat ze ook verhuren via Airbnb. En haar zangcarrière? "Die staat momenteel op een laag pitje", aldus Trisha. "Ik zal nog wel optredens geven hoor, maar dat zal dan vooral in ons fitnesscentrum zijn. Ik zing gewoon veel te graag om er helemaal mee op te houden."

Ignace

Nu Trisha weer vaker in West-Vlaanderen verblijft, werd het co-ouderschap voor Axelle, haar dochter met Ignace Crombé, opnieuw bekeken. Toen Trisha nog enkel in Olen woonde, verbleef Axelle slechts één weekend op twee bij Ignace, maar nu is zij week om week bij haar mama en papa.

"Ignace is heel tevreden nu hij Axelle weer wat vaker ziet", zegt Trisha. "Het gaat ook weer wat beter tussen Ignace en mij, zodat de verblijfsregeling van Axelle vrij soepel ingevuld kan worden. Onlangs hebben wij nog samen de verjaardag van Axelle gevierd. Ik ben oprecht blij dat Ignace en ik opnieuw door één deur kunnen."