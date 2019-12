Verrassende carrièreswitch: Guido Belcanto krijgt rol in spektakelballet BDB

13 december 2019

10u59

Bron: NB 0 Showbizz We kennen Guido Belcanto (66) vooral van nummers als ‘Op het zeildoek van de botsauto’s’ en ‘Toverdrank’, maar volgend jaar gooit hij over het een andere boeg. De zanger krijgt namelijk een rol in ‘Rasa’, het jubileumballet van Opera Vlaanderen.

Voor alle duidelijkheid: Belcanto laat zijn dansschoenen aan de kant staan. Hij zal in de voorstelling enkel zingen en acteren. “Ik heb drie zangstukken en ben een soort gids die de hoofdrolspeler begeleidt. Zo moet ik met een tuktuk de scène oprijden. Het ligt volledig buiten mijn comfortzone. Ik vind het een stunt als ik dit tot een goed einde breng”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

‘Rasa’ is een kruising tussen opera en ballet. De Argentijnse choreograaf Daniel Proietto maakt het stuk voor de vijftigste verjaardag van Ballet Vlaanderen. “Ik heb al in een musical gespeeld en op de theaterplanken gestaan, maar op dit niveau heb ik nooit eerder iets gedaan”, vervolgt Belcanto. “Mijn eerste lief, toen ik achttien jaar was, was de dochter van een operazanger. Dat vind ik het summum van de muziekkunsten. Alles komt erin samen. Voor mij is het een verborgen droom om zoiets te doen. Ik zie het als een bekroning van mijn artistieke parcours. Daarom heb ik ook toegezegd.”