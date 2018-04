Verrassend: Vin Diesel plant alsnog vierde 'xXx'-film TC

18 april 2018

Vin Diesel heeft beslist dat er dan toch een nieuwe 'xXx'-film komt en dat hij dus voor de vierde keer in de huid van Xander Cage zal kruipen. Nochtans deed de vorige film het allesbehalve goed aan de box office.

Dat er een vierde film komt wordt toch een beetje als een verrassing ervaren in Hollywood. De vorige film, 'xXx: Return of Xander Cage', viel immers zwaar tegen aan de Amerikaanse en Europese box office. Dat de film alsnog winst wist te maken was volledig te danken aan de Chinese markt. 'xXx' leek dus een beetje doodgebloed te zijn. Maar Vin Diesel blijft geloven in de kwaliteiten van de filmreeks. Daarom kocht hij de rechten over van producent Revolution Studios, dat een nieuwe film niet meer zag zitten. Vin wil het vierde (en laatste?) deel nu volledig zelf produceren. Diesel bezit overigens ook de rechten op die andere franchise waarin hij de hoofdrol speelt, 'The Chronicles of Riddick'. Voorlopig plant hij nog geen nieuwe film in die reeks.