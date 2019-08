Véronique Leysen ziet haar man en zoon erg weinig: “Gelukkig krijg ik veel steun van Thomas” TK

16 augustus 2019

09u09

Bron: NB 1 Showbizz Wie een definitie van ‘bezige bij’ moet geven, kan gewoon het leven van Véronique Leysen omschrijven. De onderneemster heeft het razend druk met haar Maurice-koffiebars en haar eigen knitwear-lijn, die verkocht wordt bij ZEB. Veel tijd voor haar gezin blijft er dan ook niet over.

Voor haar koffiezaak in Berchem is Leysen op zoek naar een overnemer, maar binnenkort start ze alweer een nieuwe zaak op in Sint-Annakapel. “Ik heb drie jaar lang twee bars tegelijk uitgebaat (haar zaak in de Antwerpse Boekentoren moest ze sluiten nadat er asbest ontdekt werd in het gebouw, nvdr.)”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Ondertussen denk ik na over Maurice-bars in Hasselt, Luik en Eindhoven. Ik droom van een grote keten.” En dan is er nog Studio Vero, het project waarmee ze advies geeft aan jonge ondernemers.

Haar privéleven staat intussen op een laag pitje. Tv-presentator ­Thomas Vanderveken (38), haar vriend, staat er bijna alleen voor met Otto, hun zoontje van 2,5. “Ik zie hen weinig, zeker in het weekend. Enkel op maandagavond kan ik bij hen in de ­zetel kruipen, en dan val ik meestal in slaap. (lacht) Gemakkelijk is het niet voor Thomas. Maar hij steunt me.” Binnenkort zullen de rollen wel wat omkeren. “In september gaat Otto naar school en presenteert Thomas 1 jaar gratis. Dan is het aan mij om klaar te staan voor hen.”