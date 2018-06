Véronique Leysen stopt met koffiebar Maurice: "Nieuwe uitdagingen lonken" SD

19 juni 2018

19u48 8 Showbizz Véronique Leysen stopt met haar koffiebar Maurice, dat kondigde ze zopas aan op sociale media. De 32-jarige onderneemster opent binnen enkele maanden een nieuw restaurant in Antwerpen, 'Maman', in samenwerking met Dille & Kamille.

"Na heel veel nadenken, lang staren naar mijn notitiebord en de lucht, om daarna 50 nieuwe ideeën te overwegen, heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt en besloten om Maurice Berchem over te laten", schrijft Véronique op Instagram. "De nieuwe uitdaging ‘Maman’ en de collecties van het fashion label ‘Maurice knitwear’ vragen al mijn energie. Het is onmogelijk geworden om dat allemaal te blijven combineren."

"Met Maurice heb ik een wereld kunnen creëren waar ik jullie allemaal met heel veel liefde ontvangen heb, waar ik mensen probeerde te laten wegdromen in een wereld die er mooier uitzag dan de wereld (soms) daarbuiten. Een plek waar je bij mijn Bompa Maurice op de koffie kon, de beste ontbijtjes kon eten, de witste kerst kon vieren, genieten van je koffie en kijken naar fijne en interessante mensen. Met de sluiting van de Boerentoren heb ik gevoeld dat Maurice een plek heeft ingenomen in Antwerpen, en dat mensen Maurice in hun hart hebben gesloten. Dankbaarder kan ik niet zijn na deze rit!"

Leysen zal zich in de toekomst meer gaan focussen op wat ze naar eigen zeggen met hart en ziel doet: interieurvormgeving en het bedenken en finetunen van merken. Onder de naam 'Mary Mary consultancy' slaat ze een nieuwe weg in. "Ik popel om jullie mee te nemen in de nieuwe werelden waar ik aan ga bouwen. Te beginnen met 'Maman'", aldus Leysen.

Ze gaat nu op zoek naar een overnemer voor Maurice Berchem.

Leysen startte haar carrière als actrice in de populaire Ketnet-soap 'Spring'. Daarna werd ze Ketnet-wrapper en had ze gastrollen in verschillende Vlaamse series. Als onderneemster opende ze al twee koffiebars, is ze auteur van twee breiboeken en heeft ze een eigen breilabel en koffiemerk. Ze heeft een relatie met presentator Thomas Vanderveken, met wie ze in januari 2017 een zoon kreeg.