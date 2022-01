Véronique De Kock wordt gestalkt in ‘De Buurtpolitie VIPS’: “Ik heb het zelf meegemaakt, dus moeilijk was het niet”

De fans van ‘De Buurtpolitie’ hebben er lang op moeten wachten, maar deze week zendt VTM een gloednieuw seizoen uit van de reeks over het populaire politiekorps. Al wordt het deze keer wel een speciale VIP-editie. In elke aflevering - ‘F.C. De Kampioenen’-actrice An Swartenbroekx schreef overigens mee aan de scenario’s - zal een bekende Vlaming een gastrol spelen. Zo zien we in de eerste week van ‘De Buurtpolitie VIPS’ viroloog Marc Van Ranst, schrijver Herman Brusselmans en presentatrice Véronique De Kock opduiken. “Ik speel gewoon mezelf, dus moeilijk was het niet”, grapt de ex-miss België. “In het verhaal doe ik aangifte van stalking waarna het korps met man en macht aan de slag gaat om de dader te vinden. Tot het noodlot toeslaat: ik word ontvoerd. Het is de start van een helse race tegen de klok... Zelf ben ik natuurlijk nog nooit ontvoerd geweest, maar stalking is me niet vreemd. Bijna tien jaar geleden heb ik ook aangifte gedaan bij de politie omdat een man elke dag een roos voor mijn deur kwam leggen. Hij schreef me ook brieven. Heel beangstigend vond ik dat. Je weet maar nooit wat er in het hoofd van zo iemand omgaat. Hij zat niet voor niets in een instelling. Gelukkig is het uiteindelijk gestopt.”