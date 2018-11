Véronique De Kock viert nu al kerst Christophe D'Huysser

18 november 2018

11u59 0 Showbizz Voor Véronique De Kock kan het niet snel genoeg Kerstmis zijn. En dus trok de presentatrice dit weekend samen met haar zonen Sébastien (bijna 5) en Maximilien (13) én verloofde Manuel naar Disneyland Paris voor de start van Disney’s Betoverende Kerst.

Véronique en haar gezin genoten in Disneyland Paris van de feeërieke kerstdecoraties en lichtjes, de magische kerstparade en de avondshow ‘Goofy’s Incredible Christmas’. Ook een ontmoeting met Minnie en Mickey Mouse mocht niet ontbreken. Die laatste viert vandaag trouwens zijn negentigste verjaardag en kreeg een gloednieuwe 4D-attractie, Mickey’s Philharmagic, cadeau. “Elk jaar ga ik met de zonen een weekendje naar Disneyland Paris in de kerstperiode. Het kind in mij komt hier dan weer helemaal naar boven. Zo loop ik een hele dag met Mickey Mouse-oortjes rond.” (lacht)

Verliefd op Minnie

Al vindt de presentatrice het vooral leuk om samen met haar zonen op pad te zijn. “Als ik Sébastien en Maximilien rondom mij heb, dan voel ik mij op mijn gelukkigst. Meer kan ik mezelf niet toewensen. Zo schattig om te zien hoe de jongste verliefd is op Minnie Mouse en de oudste in Disneyland Paris de longen uit zijn lijf gilt in de attracties. Even is Sébastien geen puber meer. Al mag ik niet klagen. Soms spreekt hij wel eens tegen, maar dat pakt niet bij mij. Op dat vlak ben ik een strenge mama.”

Zomerhuwelijk

Ook Manuel, de verloofde van Véronique, reisde mee. Voor het gezin is het de eerste keer dat ze zich allemaal samen laten onderdompelen in de magische sfeer van Disneyland Paris. En ook al is het koppel grote fan van de gezellige kerstsfeer, toch kiezen ze voor een zomerhuwelijk. “We zijn volop bezig met de voorbereidingen van onze trouw”, vertelt ze. “Het moet een prachtig en gezellig feest worden, maar we gaan het wel intiem houden. Ik ben blij dat ik met Manuel mijn prins heb gevonden. Hij maakt me zo gelukkig en ook met de kinderen is er een geweldige klik. We zijn een echt gezinnetje. Heerlijk!”

Disney’s Betoverende Kerst: Mickey’s Vrolijke Kerstfeest loopt nog tot en met 6 januari in Disneyland Paris.