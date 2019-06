Véronique De Kock trouwt met grote liefde Manuel en wijzigt meteen haar naam Redactie

04 juni 2019

De vrienden en familie van Véronique De Kock (42) wisten niet wat hen overkwam toen ze afgelopen zaterdag kwamen opdagen voor haar 'housewarming'. Véronique en haar partner, Manuel Goossens (36), hadden namelijk stiekem hun huwelijk gepland, zonder ook maar iemand in te lichten. Dat vernam het weekblad Story.

Dat ze ergens deze zomer zouden trouwen, dat hadden Véronique en Manuel vorig jaar al aangekondigd. Wanneer precies, dat hielden ze liever geheim. Ook voor familie en vrienden. Die werden afgelopen weekend zogezegd uitgenodigd op een housewarming voor hun nieuwe huis, maar kregen ter plekke te horen dat het eigenlijk om hun huwelijk ging.

Gewoon gezellig

Het moest duidelijk een ­ongedwongen dag worden voor het koppel. Geheel in lijn dus met wat Manuel enkele maanden geleden nog vertelde over hun eventuele grote dag: “Het moet persoonlijk zijn, een ziel hebben. ’t Moet gewoon gezellig zijn. Dat is zowel voor Véronique als voor mij het belangrijkste.”

De rust die Véronique bij Manuel vindt, staat in schril contrast met het woelige liefdesparcours dat ze al heeft afgelegd. Een sprookjeshuwelijk op haar 22ste met de 14 jaar oudere François-Xavier Nieberding liep snel op de klippen. Bij Frank Slaets kreeg ze met Sébastien (14) een eerste zoontje, maar die relatie eindigde in een bitter dispuut over het hoederecht. En ook met Fabien Gribaudo liep het mis. Ze kregen een zoontje, Maximilien (6), maar na een kleine vijf jaar was de breuk een feit.

Anke De Ridder

Met Manuel moet het dus anders lopen. Met z’n bedrijf Hupple brengt de succesvolle zakenman luxeproducten voor huisdieren op de markt. Opvallend: Manuel had enkele jaren geleden een relatie met Anke De Ridder, die momenteel samen is met radiostem Alexandra Potvin.

