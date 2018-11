Véronique De Kock telt af naar haar huwelijk: “Eindelijk heb ik de ware gevonden” CD

29 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Met haar huwelijk en de opening van een tweede kledingwinkel in het vooruitzicht heeft Véronique De Kock (41) heel wat aan haar hoofd. Gelukkig kon ze even uitblazen in Disneyland Paris met haar gezin. “Ik voel me zo gelukkig.”

Voor Véronique De Kock kan het niet snel genoeg Kerstmis zijn. En dus trok de presentatrice vorig weekend samen met haar zonen Sébastien (13) en Maximilien (5), én verloofde Manuel naar Disneyland Paris voor de start van Disney’s Betoverende Kerst. Het gezin genoot van de feeërieke kerstdecoraties en lichtjes, de magische kerstparade en de geestige avondshow Goofy’s Incredible Christmas. Ook een ontmoeting met Mickey en Minnie Mouse mocht niet ontbreken. “Elk jaar ga ik met mijn zonen een weekendje naar Disneyland Paris in de kerstperiode. Met hen rond mij voel ik me het gelukkigst. Zo schattig om te zien hoe de jongste verliefd is op Minnie Mouse. Hij heeft haar de hele tijd knuffels en kusjes gegeven. En de oudste heeft dan weer de longen uit zijn lijf gegild in de attracties. Even was hij geen puber, maar opnieuw een kind.”

Heeft Sébastien dan zoveel last van puberkuren?

“Soms spreekt hij weleens tegen of draait hij met zijn ogen, maar dat pakt niet bij mij. Dan zet ik hem heel snel op zijn plek. Op dat vlak ben ik een strenge mama. Ik hou graag de teugels strak, want anders ontspoort het misschien...”

Je zonen verschillen acht jaar, maar toch komen ze goed overeen.

“Daar ben ik heel blij om. Af en toe maken ze serieus ruzie, maar als ze niet bij mekaar zijn, dan missen ze elkaar. Sébastien is ook heel beschermend naar zijn kleine broertje toe. Van hem mag ik Maximilien nooit straffen.”

Bewust intiem

Wie ook meereisde naar Disneyland Paris, is je verloofde Manuel.

“Ja, het was de eerste keer dat we hier met ons viertjes waren. Heel plezant. Zeker omdat Manuel zo goed overeenkomt met mijn zonen. Die drie hebben een fantastische band. We zijn een echt gezinnetje! Ja, ik heb nu echt wel mijn ware gevonden. Daar ben ik van overtuigd. Manuel is charmant, lief, zorgzaam, knap... Hij maakt me héél gelukkig.”

Volgend jaar stappen jullie zelfs in het huwelijksbootje.

“Inderdaad (glundert)! Het wordt een zomerhuwelijk, en we zijn volop bezig met de voorbereidingen. Dat brengt soms wel wat stress met zich mee, want er zijn zoveel trouwjurken die ik mooi vind (lacht). Maar het moet vooral een prachtig en gezellig feest worden. We gaan het bewust intiem houden, zodat we het intens kunnen beleven.”

(Lees verder onder de foto)

Afgesloten hoofdstuk

Tussen het plannen van de trouw door ben je ook bezig met de opening van een tweede winkel.

“Met mijn kledingboetiek 1995 by Vero openen we in februari een tweede filiaal in Brasschaat. We zijn volop aan het verbouwen. Veel werk dus, maar ik ben blij dat de zaken zo goed gaan dat we kunnen uitbreiden. En vrouwen kledingadvies geven: dat is echt wel mijn ding.”

Op televisievlak beweegt er dan weer weinig voor jou.

“Af en toe word ik nog weleens gevraagd om in een panelprogramma te zetelen, maar er zelf eentje presenteren zit er niet meer in. Dat is een afgesloten hoofdstuk, en daar heb ik me bij neergelegd.”

Op 18 december ben je wel te gast in ‘Die Huis’.

“Ja, het was heel fijn bij Eric Goens in Zuid-Afrika! Als je al die beelden terugziet van vroeger, besef je dat je niet meer van de jongste bent. Maar ik heb het daar niet moeilijk mee, hoor. In mijn hoofd ben ik nog steeds achttien (lacht).”

Mogen we grote onthullingen verwachten?

“Vlaanderen kent me al vanaf mijn achttiende, en alles over mijn leven is al in de media verschenen, hé. Om dan nog met iets nieuws op de proppen te komen, dat is niet evident (lacht). Maar door alles nog eens te overlopen met Eric, besef ik wel dat ik nergens spijt van heb.”

Wat hoop je te bereiken met je passage in ‘Die Huis’?

“Niets. Het waren vooral mijn vrienden die zeiden dat ik eens moest meedoen: ‘Dan gaan de mensen zien wie je echt ben.’ En dat is ook zo. Al jaren strijd ik tegen vooroordelen, maar die zullen volgens mij altijd wel blijven bestaan. Ach, ondertussen heb ik een olifantenvel gekweekt. Het raakt me niet meer!”