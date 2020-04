Véronique De Kock stelt huwelijksfeest uit door corona TDS

14 april 2020

11u17

Bron: STORY 2 Showbizz Pech voor Véronique de Kock (43) en haar wederhelft Manuel Goossens, een Antwerpse ondernemer en fabrikant van ‘hondenpralines’. De Pech voor Véronique de Kock (43) en haar wederhelft Manuel Goossens, een Antwerpse ondernemer en fabrikant van ‘hondenpralines’. De twee stapten in juni 2019 in alle stilte in het huwelijksbootje , en waren van plan om deze zomer een groot feest geven in het noorden van Italië. Door de coronacrisis ziet de ex-miss haar plannen nu in het water vallen.

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat Véronique zich in het grootste geheim had verloofd. “Ik ben heel blij met deze nieuwe stap. Dit voelt zo goed”, zei ze. En Manuel voegde er het volgende aan toe: “We hebben het enorm fijn samen. We kijken ernaar uit om officieel man en vrouw te zijn!” Wanneer zou dat precies gebeuren? “We hebben al een specifieke periode in gedachten”, klonk Manuel toen. “Onze mooiste dag staat gepland voor volgend jaar. En het zal een zomerhuwelijk zijn. De precieze dag blijft nog geheim. We zijn al volop met de voorbereidingen bezig. Allez ja, laat ons zeggen dat Véronique zowat elke dag op de proppen komt met een idee voor onze trouw, en dat ik dan mijn mening geef. Onze huwelijksdag moet nog komen, maar ’t leeft nu al heel erg in ons huishouden, hoor.”

Of het een groot feest wordt? “Och, groot... Kijk, we willen ons huwelijk in vrij intieme kring vieren”, zegt Manuel. “We waren laatst uitgenodigd op een trouwfeest, en daar zat echt een hart en een ziel in. Een feest zoals wij voor onszelf ook al wilden. Het moet persoonlijk zijn, een ziel hebben. En ’t moet gewoon gezellig zijn. Dat is zowel voor Véronique als voor mij het allerbelangrijkste.”

Plannen afgelast

Door de coronacrisis vallen die plannen nu echter in het water. “Met pijn in het hart, maar dit is natuurlijk overmacht”, klinkt het in Story. Waar en wanneer het koppel nu in het huwelijksbootje zal treden, zal de toekomst uitwijzen.

De ex-Miss België zal overigens een tweede keer in het huwelijksbootje stappen. Haar eerste huwelijk met François Xavier Nieberding - ze trouwden in 1999 met pracht en praal in de Antwerpse kathedraal - duurde slechts twee jaar. Kort na de breuk begon Véronique een relatie met Frank Slaets. Hun liefde werd bekroond met een zoon: Sébastien, die inmiddels 13 jaar is. Maar het kwam helaas tot een breuk met Frank, nadat Véro een miskraam had doorstaan. Daarna kwam de uit Frankrijk afkomstige Fabien Gribaudo in the picture. Hij had al twee kinderen, en Véronique schonk het leven aan een zoontje: Maximilien. Na iets minder dan vijf jaar ging het koppel uit elkaar.