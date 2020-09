Véronique De Kock over gelekte naaktfoto’s: “De mannen zijn slachtoffers, wij zouden iets heel anders genoemd worden” CD

22 september 2020

06u00

Bron: Story 65 Showbizz Sinds het uitlekken van de naaktfoto’s van enkele BV’s is sexting in veel Vlaamse huishoudens hét gespreksonderwerp. Ook ten huize Véronique De Kock (43). De ex-Miss vindt het goed dat het voorval jongeren zoals haar vijftienjarige zoon Sébastien wijst op de gevaren, maar heeft wel zo haar bedenkingen bij de manier waarop de betrokken mannen besproken worden.



“De gelekte naaktbeelden van Sean Dhondt, Peter Van de Veire en Stan Van Samang lieten ook hun indruk na op het huishouden van Véronique. Het deed hen nadenken over sexting. “Ik hoop dat mijn zoon dat nooit doet – of toch al zeker geen beelden stuurt waarop hij herkenbaar is. Maar Sébastien zei meteen: ‘Hoe stom kan je zijn om naaktfoto’s van jezelf te sturen?’ Dat stemt me wel gerust. Al kan je natuurlijk niet honderd procent zeker zijn dat het nooit zal gebeuren. Wie dat doet, staat op dat moment vaak niet stil bij de mogelijke gevolgen. Voor veel jongeren is dit misschien een goede wake-upcall om het niet te doen... Op de school van Sébastien is tijdens de les ingegaan op het onderwerp. Maar jongeren kijken op naar die BV’s, hun getuigenissen zullen misschien meer invloed hebben dan een gesprek in de klas of met een ouder.”

Mannen vs vrouwen

“Ik vind het heel erg, maar tegelijk vind ik het heel straf hoe de hele kwestie de eerste weken onder de radar gehouden is. Ik zei het nog tegen enkele vrouwelijke collega’s: dat hadden wij eens moeten zijn. Dan hadden de pers en het volk ons met de grond gelijkgemaakt. Omdat wij ex-missen zijn, plakt er een etiket op ons hoofd. Deze mannen worden heel erg beschermd en anders geprofileerd in de media dan vrouwen van wie zulke beelden zouden uitlekken. Zij zijn nu het slachtoffer, wij zouden sletten genoemd worden. Mijn vrouwelijke collega’s wisten meteen wat ik ermee bedoelde en gaven me gelijk. Het moet je maar overkomen.”

