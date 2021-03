Véronique De Kock is 11 kilo kwijt met intermittent fasting: “Ik kan het aan iedereen aanbevelen”

ShowbizzVéronique De Kock (43) heeft geen last van coronakilo’s, integendeel. Ze is onlangs maar liefst 11 kilo afgevallen dankzij intermittent fasting, waarbij je periodes van vasten inlast. “Ik heb veel gestoomde groenten gegeten, maar dus vooral mijn eetmomenten beperkt. In de praktijk at ik enkel tussen 14 uur ’s middags en 18 uur ’s avonds”, vertelt de ex-Miss. Ook Bart Kaëll , dj Anouk Matton en Louis Talpe maakten al gebruik van het dieet.

“De dag dat corona voorbij is? Dan ga ik op restaurant, daarna op café én boek ik een reis naar het buitenland”, zegt Véronique De Kock. “Dat mis ik, andere culturen opsnuiven. Maar vooral ook het gevoel van vrijheid. In het begin is zo’n lockdown nog gezellig. Maar inmiddels ben ik de vier muren van mijn kot beu gezien, hoor.”

Verwacht jij dat fysiek contact weer de norm wordt?

Goh, ik ben niet iemand die met Jan en alleman knuffelt. Mensen die ik niet goed ken begroeten met een kus, dat is iets wat ik totaal níet mis. Enkel met de mensen die in mijn bubbel zitten, kus en knuffel ik.

Hoe dicht is het coronavirus al bij jou geraakt?

Hout vasthouden, maar in ons gezin is nog niemand besmet geweest. Idem voor mijn ouders en het personeel in m’n kledingwinkel. Tot nu toe is corona nog altijd een beetje een ver-van-ons-bedshow. Ook van coronakilo’s heb ik geen last. Of liever: niet meer. Omdat ik wat was bijgekomen, heb ik geëxperimenteerd met intermittent fasting. Ik heb veel gestoomde groenten gegeten, maar dus vooral mijn eetmomenten beperkt. In de praktijk at ik enkel tussen 14 uur ’s middags en 18 uur ’s avonds.

Had je dan geen honger?

In het begin wel, maar dat gaat na een tijdje over. In totaal heb ik die intermittent fasting zes maanden volgehouden. Sinds kort eet ik weer normaal, maar de weegschaal geeft nog steeds -11 kilo aan. Ik heb veel water en veel thee gedronken en grote porties vis en kip gegeten. Dat afvallen ging vlotjes. Ja, ik kan iedereen intermittent fasting aanbevelen.

Welke goeie gewoonte hoop jij ná de coronacrisis in stand te houden?

Oh, ik vrees dat de mens een kuddedier is, en dat we vrij snel zullen afglijden naar onze oude gewoontes en vervallen in oude patronen. Ik begrijp dat ook, eerlijk gezegd.

Misschien maar goed dat de mens snel vergeet?

Goh, dat weet ik niet. Mijn man Manuel en ik genieten nu meer dan ooit van de kleine dingen. We zeggen dat ook: dat we niet meer dan elkaar, een mooie zonnige dag of een lekker glas wijn nodig hebben om gelukkig te zijn. Geregeld stellen we ons de vraag of we na corona nog zullen stilstaan bij de kleine gelukjes in het leven. Nu, ik hoop dat ik je het antwoord op deze vraag snél kan geven!

