Véronique De Kock heeft twee gamende zonen: “Plots was de afrekening van de Mastercard wel érg hoog” TK

25 november 2018

10u17 0 Showbizz Vroeger speelden kinderen met Lego en Barbiepoppen, maar vandaag de dag gaat het er heel anders aan toe. Véronique De Kock weet daar alles van, want haar zonen Sébastien (13) en Maximilien (5) zijn beiden fan van gamen. Ze heeft daar intussen duidelijke regels voor opgesteld, want ze leerde uit ervaring dat het wel eens kan foutlopen.

De meeste ouders met gamende kinderen houden hun gamegedrag goed in de gaten, maar toch wil 62 procent van hen nog beter op de hoogte zijn van de spelletjes die hun kroost speelt. Dat blijkt uit recente cijfers van de Belgian Entertainment Association, de federatie die de producenten en distributeurs van muziek, film en videogames vertegenwoordigt in België. Daarom startte de BEA nu de nieuwe campagne ‘Speel Het Slim’ op, om ouders te helpen hun kinderen veilig en verantwoord te laten gamen.

Ex-miss Véronique De Kock is ambassadrice van de campagne. Zij heeft thuis immers twee gamende zonen rondlopen en leerde algauw dat het nodig is om daar regels rond te hanteren. Op een bepaald moment kwam ze immers voor een onaangename verrassing te staan. “Plots was de afrekening van de Mastercard wel érg hoog", vertelt ze. “En er stonden allemaal uitgaven op die niet van mij afkomstig waren. Bleek dat mijn jongste zoon niet besefte wat hij deed tijdens het gamen en maar zaken bleef aankopen.”

Sindsdien heeft ze maatregelen genomen. Zo heeft ze met Sébastien duidelijke afspraken gemaakt. “Ik hou goed in de gaten welke spelletjes hij speelt - hij is bijvoorbeeld gek op Fortnite - en hoe lang. Ik stel daar een timer voor in, en we hebben ook algemene regels. Als hij bijvoorbeeld thuiskomt met een slecht rapport, dan mag hij van mij een weekend niet gamen. Zijn zijn punten de week erna weer beter, dan mag hij bijvoorbeeld weer een halfuurtje op de Playstation.”