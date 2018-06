Véronique De Kock al maanden stiekem verloofd MV

27 juni 2018

05u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Véronique De Kock (41) en haar vriend Manuel Goossens (35), een Antwerpse ondernemer, zijn verloofd. "Ik ben heel blij met deze nieuwe stap", zegt de ex-miss in Tv Familie. "Dit voelt zo goed aan."

Het aanzoek vond al enkele maanden geleden plaats, maar bleef tot nu een goed bewaard geheim. "Omdat we het niet nodig vonden om het aan de grote klok te hangen. Maar ontkennen zou belachelijk zijn. Dus, ja: wij hebben trouwplannen. En ja, we zijn heel gelukkig", zet ze in het weekblad.

Wanneer de feestelijkheden zullen plaats­vinden? Dat moet óók geheim ­blijven. "We hebben wel een ­specifieke periode in gedachten", geeft Véronique toe. "Maar ’t is nog niet helemaal beslist wanneer precies dé grote dag zal zijn. We willen er ook geen media­gebeuren van maken."

Onder de radar

"We zijn alle twee inderdaad erg verheugd", zegt ook Manuel in het blad. "We hebben het nieuws van onze verloving een hele tijd onder de radar kunnen houden. Maar Véronique en ik, we hebben het heel fijn samen. We kijken ernaar uit om officieel man en vrouw te zijn."

En ook absoluut niet onbelangrijk: Véroniques twee zonen ­Sébastien (13) en Maximilien (5) hebben een goeie band met de toekomstige echtgenoot van hun mama.

Lees het volledige verhaal deze week in Tv Familie.