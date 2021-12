Vermeend slachtoffer Marco Borsato houdt rekening met “langdurige lijdensweg” nu zanger haar aanklaagt wegens laster

Celebrities Franse actrice out zich als slachtof­fer van Gérard Depardieu: “Ik kan niet langer zwijgen”

Acteur Gérard Depardieu (72) is op 16 december aangeklaagd voor ‘verkrachtingen’ en ‘seksuele aanranding’ die hij in de zomer van 2018 zou hebben begaan bij een jonge actrice. De identiteit van het vermeende slachtoffer bleef tot nu toe een vraagteken, maar ondertussen blijkt dat het om de Franse actrice Charlotte Arnould (25) gaat. Het is Arnould zelf die het nieuws bekendmaakte op haar sociale media. “Hij heeft mij in augustus 2018 verkracht”, klinkt het op haar Twitter-account.

