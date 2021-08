Vermeend slachtoffer getuigt in proces tegen R. Kelly: “Hij liet ons valse brieven schrijven en beschamende video’s maken"

De getuige, enkel gekend onder het alias Jane Doe #5, vertelde in de rechtbank in Brooklyn dat ze een vijf jaar lange relatie begon met de zanger toen ze 17 was. Ondertussen is ze 23 jaar oud. In 2019 verdedigde ze R. Kelly - toen net gearresteerd voor seksueel misbruik - nog tijdens een interview met journaliste Gayle King. Maar dat was niet helemaal van harte, vertelt ze nu. Volgens de vrouw zat R. Kelly tijdens het interview in de coulissen en maakte hij heel duidelijk dat hij aan het meeluisteren was en dat ze maar beter niets verkeerd konden zeggen. “Hij kuchte regelmatig, dat doet hij wel vaker om iedereen te laten weten dat hij er is. Om ons te laten weten dat hij bij ons in de kamer is."

Volledig scherm Jane Doe #5 wordt ondervraagd in de rechtbank © REUTERS

Seks als straf

Jane Doe vertelde dat ze de zanger op een muziekfestival in Florida leerde kennen toen ze 17 jaar oud was. Tijdens die eerste ontmoeting zette Kelly haar naar verluidt onder druk om orale seks met hem te hebben, in ruil voor een zangauditie. Daarna begon ze regelmatig met de zanger af te spreken. Haar ouders zegden toe om haar bij een vrouw die Kelly kende achter te laten, zodat ze bij hem in Chicago kon wonen en virtueel lessen kon volgen. Van een muziekcarrière kwam er nooit iets.

In haar getuigenis vertelde Jane Doe ook nog dat ze door Kelly gedwongen werd om seks te hebben met een andere man, die hij een neef van hem noemde. “Hij was die jongen al aan het groomen van toen hij nog erg jong was", zei ze. Volgens Jane Doe moest ze als straf seks hebben met de neef, omdat ze tegen de andere vriendinnen van Kelly over hun relatie had gepraat. En dat was tegen de regels. Voor het breken van de regels werd ze trouwens ook regelmatig geslagen.

Valse brieven en beschamende video’s

Jane vertelde ook dat Kelly haar en de andere vriendinnen dwong om brieven te schrijven waarin ze ontkenden dat ze misbruikt werden. “Zijn advocaat zei hem dat hij elke vriendin een brief moest laten schrijven. Hij zorgde er ook voor dat de andere vrouwen me onder druk zetten om die brieven te schrijven. Hij vertelde ons dat de brieven naar z'n advocaten zouden gaan en nooit het daglicht zouden zien." Dat beaamt ook openbaar aanklager Maria Cruz Melendez: “Het was een verzekering, een manier om ervoor te zorgen dat die vrouwen nooit zouden praten. Kelly maakte én verzamelde onderpanden. Hij zorgde ervoor dat ze beschamende video’s zouden maken en valse brieven. Die hield hij in z'n broekzak, voor het geval iemand hem ergens van zou proberen te beschuldigen."

Volledig scherm Jane Doe #5 huilt tijdens haar getuigenis © REUTERS

Tijdens het proces las Jane enkele brieven voor. In een brief beschreef ze zo bijvoorbeeld dat ze zichzelf sloeg, tot ze blauwe plekken had. Maar dat heeft ze nooit gedaan, getuigde ze nu. “Hij vertelde ons exact wat we moesten zeggen", voegde ze eraan toe. In een andere brief schreef ze dan weer dat zij seks met Kelly wilde, terwijl hij alleen vrienden wou zijn. Of ze vermeldde in haar schrijfsels dat haar ouders een zakcentje probeerden te slaan uit de muzikant, en hem gevraagd hadden om te investeren in hun zakelijke ondernemingen.

R. Kelly wordt ervan beschuldigd dat hij een soort netwerk zou hebben opgezet om seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping te kunnen plegen.

LEES OOK: