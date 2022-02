Verloving, familieproblemen en bloeiende carrière in Turkije: hoe gaat het met popster Hadise?

“Mijn definitie van liefde? Dat je elkaar volkomen kunt vertrouwen en de nodige vrijheid geven. En ook heb ik weinig tijd: voor de liefde moet je maar een plekje zoeken in je dagelijkse leven.” Minder dan een jaar nadat het tot een definitieve breuk komt met de Turkse acteur Kaan Yıldırım (35), is Hadise opnieuw gelukkig in de liefde. Meer zelfs: de zangeres - die Turkije in 2009 een vierde plaats bezorgde op het Songfestival met het aanstekelijke ‘Düm Tek Tek’ - is sinds kort verloofd met zakenman Mehmet Dinçerler. Hoe de twee elkaar leren kennen en wanneer de vonk precies overslaat, is niet duidelijk. Maar dat de liefde groot is, blijkt uit het instagramfilmpje dat Hadise deelt om haar verloving bekend te maken. Fans smelten en masse. Bijna 900.000 duimpjes gaan - tot nu toe - de lucht in, en ook de commentaarsectie loopt over van hartjes en gelukwensen.