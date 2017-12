Verloren in je eigen lichaam: ‘M/V/X’, de nieuwe docureeks over transgenders MC

In de nieuwe docu-reeks 'M/V/X', volgend voorjaar op Eén, wordt het kronkelend pad van vijf jonge, Vlaamse transgenders naar een nieuw leven gevolgd.

Hoe is het om je verloren te voelen in je eigen lichaam en de verwachtingen die dat lichaam oproept? Hoe voelt het om eindelijk te kunnen tonen wie je vanbinnen al lang bent? Wat betekent het voor vrienden en familie? ‘M/V/X’ toont hoe het is om als transgender te leven en wat deze mensen doormaken om hun binnenkant te ‘matchen’ met hun buitenkant.