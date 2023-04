Verliezende finalisten over 'The Masked Singer': "Na die performance stond ik te huilen in mijn pak"

TV Raaf, Champignon en Tovenaar trappen samen het feest in gang in de finale van ‘The Masked Singer’

Vanavond, op vrijdag 28 april, is het tijd voor de grote finale van ‘The Masked Singer’. Dan krijgt kijkend Vlaanderen eindelijk de verlossende antwoorden op de prangende vragen: wie verschuilt zich achter de maskers van Tovenaar, Raaf en Champignon én wie zal er in de voetsporen treden van Koningin en Miss Poes, de winnaressen uit de vorige twee seizoenen? De drie finalisten gaan alleszins alles op alles zetten én zingen samen het nummer ‘Spectrum’ van Florence + The Machine, met de ironische lyrics ‘Say My Name’.