Verliezende finalisten over 'The Masked Singer': "Na die performance stond ik stond te huilen in mijn pak"

Meghan Markle zweert bij grote totebags: vanaf 40 euro kan je haar look na-apen

Over Meghan Markle kan je veel zeggen, maar één ding staat vast: als het op stijl aankomt, draagt ze de absolute kroon. Qua accessoires geeft de Hertogin van Sussex de voorkeur aan grote handtassen. Lekker praktisch, want je kan er al je spullen in kwijt. Wil je haar look kopiëren? Met deze vijftien elegante totebags kom je al een heel eind.