Verliefde Aisha Van Zele en Miguel zijn nu ook zakenpartners: "Er zit van ons beiden spaargeld in de zaken”

ShowbizzNa een relatie van anderhalf jaar zet Aisha Van Zele (37), bekend van ‘The Sky is the Limit’, een grote stap. Samen met haar vriend Miguel Dheedene (47) neemt ze twee restaurants in Antwerpen over. Niet evident in tijden van corona. “Maar je moet risico’s durven nemen”, klinkt het. Het koppel vertelt over de nieuwe stap en de impact op hun relatie. “Het is niet dat we dag in dag uit bij elkaar zullen zijn.”