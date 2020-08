Verleidster Yasmine dient klacht in tegen man die haar mishandelde: “Het is nu in handen van justitie” TK

22 augustus 2020

09u34 3 Showbizz Yasmine Pieraerds (23), die in 2018 als verleidster deelnam aan ‘Temptation Island’, heeft besloten om klacht in te dienen tegen de man die haar begin deze maand zware klappen verkocht. Dat laat de advocaat die ze inschakelde weten in een persbericht. “Zowel fysiek als mentaal lijdt Yasmine onder de agressiegolf die ze heeft moeten incasseren”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 10 augustus liep een feestje in het appartement van Yasmine compleet uit de hand. Aan het einde van de avond verzocht ze iedereen naar huis te gaan, maar één persoon was in slaap gevallen op de sofa. “Ik kende hem zelf niet goed, had hem maar één keer gezien via gezamenlijke vrienden. Hij wilde blijven slapen, maar ik heb hem wakker gemaakt en gevraagd om te vertrekken”, vertelde ze via Instagram. “Hij reageerde verward en sloot zichzelf vervolgens op in mijn slaapkamer. Ik wilde de politie bellen, maar mijn telefoon lag in de ruimte waar hij zich bevond.” Pieraerds werd op dat moment naar eigen zeggen angstig. “Toen hij weer uit mijn kamer kwam, zei ik dat ik echt wilde dat hij vertrok. Daarop sloegen zijn stoppen door en sloeg hij me meermaals in het gezicht. Ik voelde meteen dat mijn neus gebroken was en kon niets doen om mezelf te beschermen.”

Volgens Yasmine bleef de man haar slaan, zelfs toen ze neerviel. “Ik voelde het bloed over mijn gezicht stromen en ben naar de gang gekropen, waar ik mijn buren heb gevraagd om de politie te bellen. Hij volgde me en zei dat het mijn eigen fout was, omdat ik wilde dat hij vertrok.” Uiteindelijk werd ze overgebracht naar het ziekenhuis, waar er onder meer een hersenschudding werd vastgesteld. “Ik lag twee dagen in het ziekenhuis. Mijn oog is om zeep, mijn neus is gebroken en ik heb een nieuwe neuscorrectie nodig.” De man in kwestie werd opgepakt, maar later weer vrijgelaten.

Lees verder onder de post.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik wilde dit eerst niet delen, maar ik vind dat ik mijn platform moet gebruiken om de aandacht op mishandeling te vestigen. Wees alsjeblieft voorzichtig met wie je vertrouwt”, aldus Yasmine. De voormalige ‘Temptation’-verleidster heeft nu een advocaat ingeschakeld en zal klacht indienen tegen de man die haar toetakelde. “Zowel fysiek als mentaal lijdt Yasmine onder de agressiegolf die zij heeft moeten incasseren”, klinkt het in een persbericht. “Ze heeft dan ook besloten om juridische stappen te ondernemen. Yasmine heeft alle vertrouwen in politie en justitie en wenst de komende periode in alle rust en sereniteit te bekomen van de shock.” Ze wil ook iedereen bedanken die zijn steun betuigd heeft. “De zaak is nu in handen van justitie.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.