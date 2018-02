Verleidster Yana uit 'Temptation Island' reageert op haar vertrek: "Ik amuseerde me totaal niet" TDS JDB

12 februari 2018

12u30 0 Showbizz Dit weekend raakte bekend dat verleidster Yana Daems 'Temptation Island' vroegtijdig zou verlaten. Allerhande redenen deden de ronde, maar nu reageert ze zelf: "Ik verveelde me."

"Ik heb zelf gevraagd aan de productie of ik weg mocht, en dat is er in samenspraak van gekomen", begint Yana in haar video. De reden is duidelijk voor de blondine: "Ik amuseerde mij er totaal niet en verveelde me. Ik vroeg me af wat ik daar in godsnaam deed en ben dan maar naar huis gegaan", vervolgt ze. "Geen enkele andere reden klopt, stop er dus maar mee om redenen te verzinnen", besluit de verleidster.

De blondine zal nog twee weken te zien zijn in het programma. In die tijd kunnen er dingen gebeuren die haar vertrek hebben beïnvloed. De Instagram-account van ‘Temptation Island 2018’, beheerd door de Nederlandse zender, insinueert dat haar vertrek wel eens zou kunnen betekenen dat er een nieuwe verleidster in de plaats komt. Fans mogen nu volop speculeren. Voorlopig gaan er veel stemmen op voor Pommeline. Allicht omwille van haar evenwaardige dosis ‘humor’.