Verkracht, gefilmd en compleet vernederd om de beelden: het schrijnende verhaal van Netflix-ster Daisy Coleman

Donderdag raakte bekend dat Daisy Coleman, die te zien is in de Netflix-documentaire ‘Audrie & Daisy’, op 23-jarige leeftijd is overleden . Volgens haar moeder stapte Daisy zelf uit het leven, omdat ze haar trauma maar niet kon verwerken. Dat Daisy worstelde met donkere gedachten was geweten, maar de impact van wat haar is overkomen werd onderschat door haar omgeving.Dit is het schrijnende verhaal van hoe Daisy brutaal werd verkracht, zonder medeweten werd gefilmd en nadien compleet werd vernederd om de beelden.