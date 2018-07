Verkoop van Weinstein Company rond kv

17 juli 2018

00u10

De verkoop van The Weinstein Company, de filmstudio van de wegens seksueel misbruik in opspraak gekomen Harvey Weinstein, is volledig rond. Dat meldden Amerikaanse media maandag. De overname door de investeringsmaatschappij Lantern Capital was begin mei al aangekondigd.

Lantern Capital telt 289 miljoen dollar (247 miljoen euro) neer voor The Weinstein Company. Met de deal krijgt de investeringsmaatschappij onder meer een 277 films tellende filmbibliotheek in zijn bezit, net als een productiehuis voor tv en een reeks (nog) niet uitgebrachte films. Daarvan zijn er vier klaar voor distributie.

The Weinstein Company vroeg eind maart het faillissement aan, nadat een eerdere overnamepoging door een groep investeerders, waaronder ook Lantern Capital, was stukgelopen. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Harvey Weinstein en zijn broer Bob, nadat zij hun studio Miramax hadden verkocht aan Disney. De grootste successen van de studio waren 'Django unchained', 'The King's speech' en 'Silver linings playbook'. Het bedrijf produceerde ook televisieprogramma's als 'Project runway' en 'Marco Polo'.

De 66-jarige Harvey Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, gaande van intimidatie tot verkrachting.