Verklapte Bart Peeters de winnaar van ‘The Voice Kids’? DBJ

30 juni 2020

12u16 2 TV Een opmerkelijk moment gisteren in de eerste aflevering van talkshow ‘Vive La Vie’. Toen Bart Peeters (60) en Ronny Mosuse (49) vertelden over een nummer dat ze opnamen voor het goede doel, zei Peeters dat ook de winnares van ‘ Een opmerkelijk moment gisteren in de eerste aflevering van talkshow ‘Vive La Vie’. Toen Bart Peeters (60) en Ronny Mosuse (49) vertelden over een nummer dat ze opnamen voor het goede doel, zei Peeters dat ook de winnares van ‘ The Voice Kids ’ meezingt. Belangrijk detail: de halve finales en finale van ‘The Voice Kids’ moeten nog opgenomen én uitgezonden worden.

In ‘Vive la vie’, de talkshow van Karl Vannieuwkerke die gisteren van start ging, waren beste vrienden Ronny Mosuse en Bart Peeters te gast. Mosuse vertelde over een nummer dat hij maakte voor SOS Kinderdorpen voor de slachtoffers van corona. Het gaat om een cover van ‘Somewhere Over The Rainbow’, die hij inzong met onder andere Kris Wauters en Bart Peeters.

“Maar ook Pommeline van #likeme doet mee”, vulde Peeters enthousiast aan. “En de winnares van ‘The Voice Kids’!”. Waarop Mosuse zichtbaar verschoot. “Nog niet gewonnen, Bart”, suste hij. “Je loopt voor op de feiten.” Bart Peeters barstte in lachen uit en hield zijn hand voor de mond. In het filmpje van SOS Kinderdorpen dat vervolgens werd getoond, was Tiany Michiels te zien, die nog steeds in de wedstrijd zit.

De uitzendingen van ‘The Voice Kids’ werden dit voorjaar gestaakt wegens de coronacrisis. De halve finales en de finale moeten nog worden uitgezonden en opgenomen. Bij VTM zeggen ze dan ook niet te weten van waar de uitspraak van de zanger komt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.