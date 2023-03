Verklapt de hunk van ‘#LikeMe’ door verdacht gedrag dat er een film komt? “Ik zou er niet te snel vanuit gaan dat we stoppen”

ShowbitsHet vierde seizoen van ‘#LikeMe’ telt nog 3 afleveringen en dan valt het doek definitief over de populaire Ketnet-reeks. Het rouwproces van de hevige fans begint dus stilaan op gang te komen. Of is dat toch nog niet nodig? Sowieso vullen onder meer Camille Dhont, Pommelien Thijs en Maksim Stojanac begin april nog 4 Sportpaleizen met hun Vlaamse covers, maar is er toch nog meer op komst? “Ik zou er niet te snel vanuit gaan dat we stoppen”, vertelt de hunk van de reeks aan Jarne wanneer hij vraagt of er geen film zou kunnen volgen. Hoe Maksim zijn eigen toekomst in de media ziet, ontdek je in een nieuwe Showbits.