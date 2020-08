Verkiezing Miss België definitief uitgesteld BDB

31 augustus 2020

22u41

Bron: VIER 0 Showbizz De kogel is door de kerk: in januari 2021 wordt nog geen nieuwe Miss België verkozen. Dat vertelde het huidige mooiste meisje van ons land Celine Van Ouytsel (23) in ‘Gert Late Night’.

Door de coronacrisis liep de selectieprocedure heel wat vertraging op. “De geplande verkiezingsshow in januari moet dus geannuleerd worden”, aldus Celine. “Intussen mikken we qua timing op eind maart of begin april, maar alles hangt natuurlijk af van de evolutie van de pandemie. Er zijn in elk geval 200 kandidaten die dingen naar het kroontje. Da’s meer dan ik gedacht had in deze bizarre tijden.”

Door de pandemie beleefde Van Ouytsel een ongewoon missjaar. Heel wat evenementen en reizen moesten bijvoorbeeld geannuleerd worden. “Ontzettend jammer”, aldus Miss België. “Zo zou ik naar Amerika vliegen om een rolletje te spelen in ‘Mooi & Meedogenloos’. Ik keek daar enorm naar uit. Ook ons liefdadigheidsproject in Cambodja kon niet doorgaan. Daarom zijn we nu op zoek naar initiatieven in België om te steunen."

Na haar missjaar wil Celine graag aan de slag met haar diploma rechten. Al sluit ze ook een carrière in de media niet uit. “Als ik daarvoor de kans krijg, zeg ik volmondig ja. Acteren zou ik ook wel zien zitten. De bitch spelen in een film of serie, dat lijkt me zalig.”

